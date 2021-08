Barth: Einbruch in den Edeka-Markt

Am 15.08.2021 gegen 03:15 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass in der Straße "Blaue Wiese" in 18356 Barth durch unbekannte Täter in den dortigen Edeka-Markt eingebrochen wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Barth bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Edeka-Markt e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.