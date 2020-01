Barth: Verfassungsfeindliche Schmierereien im Hafen

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

26. Januar 2020, 14:13 Uhr

In den Abendstunden des 25.01.20 wurden durch unbekannte Täter auf einer Straße im Gewerbegebiet des Barther Hafens mehrere großflächige Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Hintergrund aufgetragen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Barth (03823167) 2224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www. Polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.