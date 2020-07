Bei Greifswald: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Avatar_prignitzer von svz.de

25. Juli 2020, 20:55 Uhr

Am Samstag gegen 15.10 Uhr kam es auf der B 105 kurz vor der Abfahrt zur Insel Riems zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 42-Jähriger VW Caddy-Fahrer die B105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Greifswald und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. In der Folge drehte sich der Pkw Hyundai und kollidierte dann mit einem hinter dem Verursacherfahrzeug fahrenden Fahrzeug. Ein weitere Pkw-Fahrer, der in Richtung Stralsund unterwegs war, stieß mit dem Letztgenannten zusammen. Der fünfte dahinter befindliche Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen, rutschte dabei aber in den Straßengraben. Die sechs Fahrzeuginsassen des Unfallverursachers blieben unverletzt. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall elf Personen leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 51.000,00 Euro beziffert. Alle fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch verschiedene Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge war die B105 für etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei übernommen.