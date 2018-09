Bergen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

23. September 2018, 08:19 Uhr

Am 22.09.2018 gegen 16:15 Uhr kam es auf der L30 zwischen Samtens und Dreschvitz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Radfahrer befuhr die L 30 aus Richtung Samtens kommend in Richtung Dreschvitz. Hierbei wurde er durch den 34-jährigen Fahrer eines Kleinbusses der Marke VW überholt. Dabei kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem rechten Außenspiegel des Kleinbusses. Hierdurch kam der Radfahrer zu Fall und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden musste.

Dort wurde er mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen. Da mehrere Zeugen angaben, dass der Radfahrer alkoholisiert gewesen sei, wurde auf Anordnung des diensthabenden Richters eine Blutprobenentnahme bei dem Radfahrer durchgeführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR.