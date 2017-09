Bergen: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

erstellt am 16.Sep.2017 | 16:49 Uhr

Heute gegen 13:40 Uhr befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer aus Flensburg mit seinem VW Touran die B96 aus Bergen kommend in Richtung Ralswiek. An der Abfahrt Jarnitz wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah einen im Gegenverkehr befindlichen 43-jährigen Motorradfahrer auf seiner Kawasaki. Bei dem Zusammenstoß wurde der von der Insel Rügen stammende Kradfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste B 96 etwa eine Stunde voll gesperrt werden.