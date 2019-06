Betrugsversuch in Malliß

von svz.de

30. Juni 2019, 19:53 Uhr

Im Bereich Malliß wurde am vergangenen Mittwoch ein Mann von einer Lotterie-Firma angerufen. Er habe ein Abonnement abgeschlossen und solle dafür eine Vorauszahlung von 800 Euro tätigen. Der Mallisser zeigte den Anruf einen Tag später bei der Polizei in Ludwigslust an. „Vor allem im Brandenburger Bereich haben wir derzeit eine Häufung. Es gilt erhöhte Wachsamkeit“, sagt Hauptrevierleiter Gilbert Küchler. Wer ebenfalls einen solchen Anruf erhält, sollte dies bei der Polizei unter 03874 / 4110 melden.