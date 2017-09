Bobitz: Frau aus Schilfgürtel gerettet

von svz.de

22.Sep.2017

Eine 53-jährige Frau wurde am Donnerstagabend durch ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr aus dem Uferbereich am Kleinen Dambecker See gerettet. Zunächst hatte ein Spaziergänger am See gegen 19:30 Uhr die Hilferufe einer weiblichen Person aus dem Schilfgürtel vernommen. Er informierte dazu den Notruf der Polizei.

Diese rückte mit Einsatzkräften und Unterstützung durch die Feuerwehren Bad Kleinen und Bobitz sowie mit Rettungs- und Notarztwagen an. Aufgrund der Uferbeschaffenheit gelang es den 25 Kameraden der Wehren trotz aller Bemühungen zunächst nicht, den genauen Aufenthaltsort der Frau zu lokalisieren. Zur Unterstützung der Suchmaßnahme sollte auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz gebracht werden. Schließlich gelang es, die gesundheitlich angeschlagene Frau im Unterholz zu lokalisieren und sie zu retten.

Aufgrund der festgestellten Unterkühlung wurde sie zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte bisher keine Angaben dazu machen, wie lange sie schon im Uferbereich festgesteckt hatte.