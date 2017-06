Boizenburg: Täter setzten Baucontainer nach Einbruch in Brand

Nach ersten Erkenntnissen zerschlugen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag die Fensterscheibe eines Baucontainers in Gothmann (südlich von Boizenburg). Anschließend durchsuchten sie alle Schränke und setzten den Container in Brand.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt, jedoch entstand dem Eigentümer ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Ludwigsluster Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen zur Brandstiftung und dem vorangegangenen Einbruch aufgenommen.

