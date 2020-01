Bollewick: Einbruch in ein Hotel

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

20. Januar 2020, 17:57 Uhr

In der Zeit vom 17.01.2020 15:00 Uhr bis 20.01.2020 07:00 Uhr kam es in der Straße Dudel in 17207 Bollewick zu einem Einbruch in ein Hotel.

Das angegriffene Hotel hat seinen Sitz in der dortigen Feldsteinscheune. Weitere in der Feldsteinscheune ansässige Firmen wurden nicht angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Hotels ein. Nachdem die Täter in einem Büro mehrere Schränke durchsucht haben, brachen sie ein Geldbehältnis auf und entnahmen daraus zwei Geldkassetten, die sie vor Ort gewaltsam öffneten und entleerten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 848 0 entgegen.