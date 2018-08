Boltenhagen: Frau will Marder mit Musik vertreiben: Polizeieinsatz

von dpa

28. August 2018, 11:24 Uhr

Der nächtliche Versuch einer älteren Dame, einen Marder mit lauter Musik zu vertreiben, hat im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Nachbar hatte die Beamten am Dienstag gegen 2.30 Uhr angerufen und laute Musik im Haus seiner Nachbarin gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das, so der Anrufer, sei sehr ungewöhnlich, da seine Nachbarin nie laute Musik höre und außerdem in einem Alter sei, in dem so etwas sehr ungewöhnlich sei. Eine Polizeistreife sei daraufhin zu der Frau gefahren und habe sie gebeten, die Musik leiser zu stellen. Sie sei der Aufforderung sofort nachgekommen. Als Grund für die nächtliche Ruhestörung habe die Dame angegeben, einen Tipp bekommen zu haben: Laute Musik in der Nacht sollte demnach dabei helfen, einen Marder zu vergrämen, der regelmäßig sein Unwesen auf ihrem Dachboden treibe.