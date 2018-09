Bootsmotor und Akkus in Benz auf Usedom entwendet

von svz.de

24. September 2018, 14:06 Uhr

Den Diebstahl seines Außenbordmotors der Marke Intex, Typ 420 40 LBS, hat ein Geschädigter am Sonntag, 23. September, angezeigt. Dieser sei zusammen mit zwei Akkus an seinem Urlaubsdomizil in Balm (Gemeinde Benz) auf der Insel Usedom entwendet worden. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend, ca. 19.50 Uhr, und Sonntagvormittag, ca. 10.30 Uhr. Das Boot, an dem der Motor befestigt war, stand im Tatzeitraum nach ersten Erkenntnissen auf einem Trailer auf dem Parkplatz der Ferienunterkunft des Geschädigten.

