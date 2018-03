Brand eines Gartenhauses in Wismar

von svz.de

23. März 2018, 21:16 Uhr

Am 23.03.2018 kam es gegen 15.00 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der KGA Redentin e. V. in Wismar. Personen wurden nicht verletzt und waren auch nicht in Gefahr. Die Freiwillige sowie die Berufsfeuerwehr Wismar waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Das Gebäude brannte komplett nieder. Ein angrenzendes Gartenhaus wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen, indem die Dachpappe anschmolz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.