Brand mehrerer Papiercontainer und Mülleimer in Grevesmühlen

von svz.de

01. September 2018, 07:19 Uhr

In der Nacht vom 31. August zum 01. September mussten Polizei und Feuerwehr zu einer Vielzahl von brennenden Papiercontainern und Mülleimern ausrücken. Durch unbekannte Täter wurde im Ploggenseering in Grevesmühlen der Inhalt der Container in Brand gesetzt, welcher daraufhin komplett verbrannte. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen konnte ein Übergreifen der Feuer verhindert werden, Personen oder Gebäude waren so nicht in Gefahr. Dennoch entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder Zeugen, die relevante Beobachtungen in der Nacht machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881-7200 mitzuteilen.