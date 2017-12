Brandshagen: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen auf der B105

von svz.de

erstellt am 26.Dez.2017 | 15:31 Uhr

Am 25.12.2017 gegen 17:25 Uhr kam es auf der B105 bei Brandshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 59-jährige Fahrer eines PKW VW Tiguan befuhr in Brandshagen die Dorfstr. Aus Richtung Hohle Grund kommend in Richtung B105. An der Kreuzung Dorfstraße / B105 beabsichtigte er auf die B105 aufzufahren.

Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 38-jährigen Fahrzeugführers, welcher mit seinem PKW VW Touran die B105 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Stralsund befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden der 59-jährige Fahrzeugführer und sein 7-jähriger Beifahrer leichtverletzt. Auch der 38-jährige Fahrzeugführer, seine 37-jährige Beifahrerin und ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Dieses konnten sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000,-EUR. Die B105 musste während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.