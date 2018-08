Brandstiftung in Rostock

von Polizeipräsidium Rostock

05. August 2018, 10:21 Uhr

Am 05.08.2018 um ca. 04:00 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Brandes in Rostock zum Einsatz. Betroffen war der "Mix Markt" in der Talliner Straße.

Unbekannte Täter setzten dort die am Gebäude stehenden Mülltonnen in Brand. Das entstandene Feuer griff auf die Gebäudefassade bis zum Dachbereich über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf circa 10 000 EUR geschätzt.

Bereits am 01.08.2018 um ca. 21:36 Uhr gab es im Bereich der Mülltonnen am Objekt schon ein Feuer. Die Kriminalpolizei übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 / 77 070 zu melden.