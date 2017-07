Bredenfelde: Unbekannte zünden Schuppen neben Mehrfamilienhaus an

Unbekannte haben eine Baracke an einem Mehrfamilienhaus in Bredenfelde (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) angezündet. Das Wohnhaus stand leer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. 69 Feuerwehrleute rückten demnach am späten Donnerstagabend aus, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer nach Angaben der Polizei schnell unter Kontrolle, das Wohnhaus blieb verschont. Die Kriminalpolizei ermittelt und geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Es entstand geringer Schaden.