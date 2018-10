Bresewitz: Nadelbaum stürzt auf ein Haus

von svz.de

31. Oktober 2018, 08:22 Uhr

Am 30.10.2018 gegen 20:40 Uhr kam es in Bresewitz zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei. An der Hauptstraße war aufgrund der starken Windböen ein Nadelbaum auf ein reetgedecktes Haus gestürzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und auch der Schaden hielt sich in Grenzen, da der Baum auf die Dachschräge der Giebelseite fiel und dort liegen blieb.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nahmen zur Beseitigung der Gefahren diesen Baum sowie einen benachbarten Baum stückweise ab, denn auch dieser drohte aufgrund andauernder Windböen umzustürzen. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die L 21 auf Höhe der Ortsdurchfahrt für eine halbe Stunde gesperrt. Es kam zu keinen größeren Behinderungen. Zur genauen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.