Bützow: 20-Jähriger will sich Verkehrskontrolle entziehen

von svz.de

31. März 2018, 11:06 Uhr

Am Samstagmorgen gegen 0.25 Uhr stellten Polizisten des Polizeireviers Bützow einen PKW Renault Clio in der Bahnhofstraße in Bützow fest, der in Fahrtrichtung Wolken unterwegs war und entschlossen sich diesen zu kontrollieren. Nachdem sie dem Fahrzeugführer das Anhaltesignal zeigten, beschleunigte dieser plötzlich und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Wolken in Richtung Güstrow und versuchte sich der Maßnahme offensichtlich zu entziehen. Da der Flüchtende dabei stets mittig der Fahrbahn und viel zu schnell fuhr, gefährdete er zudem zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Diese konnten gerade noch ausweichen und so eine Kollision verhindern. Die Ortschaft Groß Schwiesow wurde teilweise mit deutlich über 100 km/h durchfahren. Erst durch die Unterstützung eines Streifenwagens aus dem Polizeirevier Güstrow gelang es den Polizisten, das Fahrzeug in Strenz zu stoppen und beide Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug zu holen. Dabei stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest bei dem Fahrzeugführer positiv. Im Anschluss wurde bei dem jungen Mann eine Blutprobenentnahme durchgeführt und das Fluchtfahrzeug einem Berechtigten übergeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die gefährdeten Fahrzeugführer der entgegenkommenden Pkw, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bützow unter der Telefonnummer 038461-4240 oder der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.