Canow: Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/ dpa

24. August 2020, 08:37 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte ist erneut ein Zigarettenautomat von seiner Halterung abgetrennt und gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, war es bereits der vierte Fall innerhalb weniger Monate. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Diebe den Automaten, der an der Hauswand einer Gaststätte in Canow befestigt war, mit einem Winkelschleifer ab und brachten ihn weg, ohne dass Anwohner oder Gäste etwas bemerkten. Die Tat soll sich in der Nacht zu Sonntag ereignet haben.

Auf ähnliche Weise hatten Diebe zuletzt Ende Juli einen Zigarettenautomaten in Tützpatz bei Demmin entwendet, der später an einem anderen Ort bei Stavenhagen geplündert wieder gefunden worden war. Zwei weitere Fälle von gestohlenen Automaten gab es zuvor bei Pribbenow unweit von Stavenhagen. In zwei Fällen wurden ein Traktor und ein Anhänger, die beide für die Taten vorher wohl gezielt gestohlen worden waren, gefunden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei vermutet eine Serie, bei der es die Täter auf Zigaretten und Bargeld abgesehen haben.