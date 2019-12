Crivitz: Vergessene Kerze verursacht Wohnungsbrand

Avatar_prignitzer von Johanna Hering

05. Dezember 2019, 07:01 Uhr

Eine vergessene Kerze hat in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz einen Brand verursacht. Ein 66 Jahre alter Bewohner war eingeschlafen, ohne die Kerze auszumachen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die betroffene Wohnung war zunächst nicht bewohnbar. Der 66-Jährige hatte zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.