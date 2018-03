Dabel: Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Wohnhausbrand

von svz.de

24. März 2018, 09:05 Uhr

Ein Brand in einem Wohn-und Geschäftshaus in Dabel (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat am frühen Samstagmorgen einen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen und habe das Gebäude stark beschädigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst rechtzeitig ins Freie retten. Sie blieben unverletzt.