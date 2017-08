Dargun: Auto gegen Traktor - 75-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein Autofahrer hat beim Zusammenstoß mit einem Traktor in Zarnekow bei Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Traktor sei aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße 110 abgebogen, teilte die Polizei mit. Der 75-jährige Autofahrer sei mit der linken Fahrzeugseite gegen den Anhänger gestoßen und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Er könnte unter Alkoholeinfluss gestanden haben, hieß es. Die Unfallursache stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest.

von svz.de

erstellt am 10.Aug.2017 | 15:34 Uhr