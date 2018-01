Darß/Fischland: Auto rutscht bei Glätte in Straßengraben - Mann schwer verletzt

von svz.de

erstellt am 09.Jan.2018 | 09:20 Uhr

Zu schnell auf glatter Straße: Ein 25-Jähriger ist auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst am Montagabend mit seinem Wagen in den Straßengraben geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit unangepasster Geschwindigkeit auf der glatten Landesstraße in der Nähe der Gemeinde Prerow unterwegs gewesen. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn.