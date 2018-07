Dassow: 16-jähriger Biker schwer verletzt

von svz.de

30. Juli 2018, 10:58 Uhr

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, der die B 105 in Fahrtrichtung Wismar befuhr, stürzte in einer Kurve zwischen den Ortschaften Zarnewenz und Dassow mit seinem Fahrzeug. In der weiteren Folge prallte er gegen eine Leitscchutzplanke und ein Verkehrsschild.

Angaben des Fahrers zufolge habe das Wegrutschen des Hinterrades bei einer Geschwindigkeit von ca. 50 bis 60 km/h zum Sturz geführt. Der 16-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden belief sich auf ca. 1.000 EUR. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.