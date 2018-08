Diebstahl eines PKW-Anhängers mit einer Harley-Davidson und zwei E-Bikes in Stralsund

von svz.de

11. August 2018, 12:22 Uhr

In der Zeit vom 10.08.2018, 23:00 Uhr bis 11.08.2018, 07:25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in Stralsund, An der Hafenbahn, abgestellten PKW-Anhänger. Auf diesem befanden sich neben einem Motorrad der Marke Harley-Davidson zwei E-Bikes. Die schwarze Harley hat das amtliche Kennzeichen KS-XZ1 und am Anhänger befand sich das Kennzeichen KS-A 749. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890-624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden