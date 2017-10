Rostock : Dierkower Damm nach Wasserrohrbruch voll gesperrt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

08.Okt.2017

Der Dierkower Damm in Rostock ist derzeit, Stand 20.40 Uhr am Sonntagabend, für den Autoverkehr vollständig gesperrt. Grund ist ein erneuter Wasserrohrbruch.

Auf Höhe des Schenkendorfwegs platzte aus bislang noch unbekannter Ursache eine Trinkwasserleitung. Die Wassermassen sprudelten daraufhin aus dem Erdreich und setzten den Dierkower Damm vollkommen unter Wasser.

Einige Autofahrer ließen sich trotzdem nicht beirren und fuhren weiter. So versackte eine Frau mit ihrem Wagen in den Fluten. Sie selbst konnte sich retten. Ihr Wagen musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei sperrte den Dierkower Damm ab Hinrichsdorfer Straße bis zum Schenkendorfweg. Autofahrer mussten Umleitungen über den Mörike- und Ostseeweg in Kauf nehmen. Die Stadtwerke sind bereits mit der Beseitigung der Schäden beauftragt worden.