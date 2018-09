Dolgen: Einbruch in einen Doppelbootsschuppen

von svz.de

04. September 2018, 12:27 Uhr

In der Zeit vom 02.09.2018 09:00 Uhr bis 03.09.2018 16:00 Uhr kam es in 17258 Dolgen am See zu einem Einbruch in einen Doppelbootsschuppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die beiden Bootsschuppen. Eine erste Bestandsaufnahme ergab, dass die Täter aus einem der Schuppen fünf Angeln, einen Kescher und einen Angelrucksack mit Angelutensilien entwendet haben. Hier beträgt der Stehlgutschaden ca. 800,-EUR. Ob auch aus dem benachbarten Bootsschuppen Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die am Steg festgemachten Anker Ruderboote wurden nicht angegriffen.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden.