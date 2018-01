Dorf Mecklenburg: Zigarettenautomat gesprengt

von svz.de

21. Januar 2018, 10:15 Uhr

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurden kurz vor Mitternacht Anwohner in der Bahnhofstraße im Dorf Mecklenburg aus dem Schlaf gerissen. Zwei männliche Personen hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt und verstauten nun ihre Beute in einem blauen Abfallsack. Im Anschluss flüchteten sie zunächst fußläufig in Richtung der Straße "Am Wehberg". Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Wismar sicherte vor Ort verschiedene Beweismittel. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier Wismar unter 03841 2030 oder jede andere Polizeidienststelle.