Dümmer: Waschmaschine ging in Flammen auf

01. Februar 2018, 10:10 Uhr

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine war offenbar die Ursache für einen Feuer in einem Einfamilienhaus in Walsmühlen. Am Donnerstagmorgen gegen 03 Uhr war im Hauswirtschaftraum des Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen, das sich bis zum Dachstuhl ausbreitete. Die vier Bewohner des Hauses, darunter zwei Kinder, blieben unverletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand schließlich. Ersten Schätzungen zufolge hat das Feuer einen Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Haus aber weiterhin bewohnbar.