Dutzende Schmierereien in Schwerin

erstellt am 03.Okt.2017 | 16:25 Uhr

In der Nach vom 2. zum 3. Oktober 2017 wurden durch unbekannte Täter zahlreiche Graffiti an 43 Gebäude geschmiert. An den Gebäuden zwischen der Schelfstraße und Bornhövedstraße befanden sich teils mehrfach die Schriftzüge "AKN" und "ACAB" in bis zu sechs Metern Länge in lila Farbe.

Personen die Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 0385/51802224 zu melden.