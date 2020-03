Eggesin: Brand einer Gartenlaube

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

19. März 2020, 06:34 Uhr

Am 18.03.2020, um 21:26 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einem Brand in der Kleingartenanlage "Teerofen IV" in 17367 Eggesin informiert. Als die eingesetzten Polizeibeamten vom Polizeirevier Ueckermünde bei der Gartenanlage eintrafen, konnte eine brennende Gartenlaube in der Größe 3m x 4m festgestellt werden. Diese brannte bereits in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung vor Ort übernahmen 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin und Ahlbeck/Gegensee mit 3 Einsatzfahrzeugen. Trotz des sofortigen Löscheinsatzes konnte ein Ausbrennen der Gartenlaube nicht mehr verhindert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 Euro. Die Gartenlaube ist nicht mehr nutzbar.

Es besteht der dringende Verdacht der Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.