Einbruch in 20 Gartenlauben in Malchow

04. Januar 2020, 15:25 Uhr

Am 04.01.2020, gegen 08:30 Uhr, wurde dem Polizeirevier Röbel der Einbruch in eine Gartenlaube in Malchow, Straße der Jugend, angezeigt. Während der Anzeigenaufnahme wurden durch die eingesetzten Beamten insgesamt 19 weitere angegriffene Gartenlauben festgestellt.

Durch zurzeit unbekannte Täter wurden die 20 Laube gewaltsam geöffnet und diese durchsucht. Allein der momentan erfasste Sachschaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. Was die Täter entwendet haben, konnte noch nicht abschließend erfasst werden. Eingesetzt waren eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Röbel sowie der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg. Die Kriminalpolizei Röbel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Röbel unter der Tel.-Nr.: 039931 8480, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.