Einbruch in Bäckereifiliale in Ueckermünde

von svz.de

11. August 2018, 12:03 Uhr

In der Nacht vom 10.08. zum 11.08.2018 kam es in der Chausseestraße in Ueckermünde zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum.

Aus einem Kühlschrank entwendeten die Täter 30 Stücken Sahnetorte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 525 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771/82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.