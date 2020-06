Einbruch in Getränkehandel in Friedland

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

30. Juni 2020, 09:10 Uhr

Am 29.06.2020 gegen 23:00 Uhr meldete eine Hinweisgeberin der Polizei in Friedland einen Einbruch in einen Getränkehandel in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Friedland.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen konnte die Hinweisgeberin gegen 23:00 Uhr aus ihrer Wohnung heraus das Klirren einer Scheibe und einen plötzlichen Schrei hören. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte sie niemanden sehen, musste aber im Anschluss feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Getränkehandels gewaltsam zerstört und offenbar versucht haben aus der Auslage Tabakwaren zu entwenden. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Friedland haben umgehend Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Im Zuge dessen konnten allerdings keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannt gebliebener Zeuge auf den Einbruch aufmerksam geworden ist und die Täter durch einen lauten Schrei vertrieben hat. Folglich ist es zu keinem Stehlschaden gekommen. Der Sachschaden beträgt ca. 700,-EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedlang aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die Person sich zu melden, die den/die Täter offenbar vertrieben hat. Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601- 300 224 entgegen.