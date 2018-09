von svz.de

30. September 2018, 13:52 Uhr

Beim Einbruch in eine Spielhalle in Greifswald haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Sie brachen vier Spielautomaten auf, wie die Polizei mitteilte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.