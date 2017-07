Feldberger Seenlandschaft: Mutter und Kind bei Unfall schwer verletzt 

Eine Mutter und ihr siebenjähriger Sohn sind bei einem Unfall in der Feldberger Seenlandschaft schwer verletzt worden. Die 35-Jährige kam am Sonntag mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Unfallursache war zunächst unklar.

von svz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 08:06 Uhr