Feuer im Wald bei Moraas

von svz.de

29. Juli 2019, 11:52 Uhr

Am Samstagnachmittag ist in einem Waldstück bei Moraas ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen erfassten eine Fläche von ca. 4.500 Quadratmeter. Fünf Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz und konnten den Brand schließlich bekämpfen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, jedoch kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.