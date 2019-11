Friedland: Einbruch in eine Apotheke und eine Firma

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

27. November 2019, 14:12 Uhr

Am 27.11.2019 gegen 02:40 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Friedland zu einem Einbruch in eine Apotheke. Eine Anwohnerin wurde durch Geräusche geweckt und bemerkt den Einbruch. Sie verständigte sofort die Polizei. Die umgehend alarmierten Beamten des Polizeireviers Friedland konnten bei ihrem Eintreffen keinen Täter mehr antreffen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ebenfalls negativ.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Apotheke ein. Im Anschluss wurden mehrere Schubladen durchsucht und ca. 40 EUR Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 300,-EUR..

Einen weiteren Einbruch in eine Firma mussten die Beamten am 27.11.2019 um 06:15 Uhr in der Pasewalker Straße in Friedland aufnehmen. Bisherige Erkenntnisse haben ergeben, dass die Täter eine Eingangstür gewaltsam beschädigt haben und sich so Zugang in ein Firmenbüro verschafft haben. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten mehrere hundert Euro. Die Tatzeit kann auf die Zeit vom 26.11.2019 20:15 bis 27.11.2019 06:15 Uhr eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1800,-EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden aufgenommen. Zugleich wird geprüft, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 - 300 224 entgegen.