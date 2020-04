Friedland: Einbruchsdiebstahl in einen Friseursalon

Avatar_prignitzer von svz.de

17. April 2020, 21:50 Uhr

Am Freitag gegen 17.45 Uhr kam es in Friedland in der Rudolf-Breitscheid-Str. 91 im dortigen Friseursalon zu einem polizeilichen Einsatz. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass es zu einem Einbruch in den Friseursalon gekommen ist und die Polizei verständigt. Der Einbruch fand im Zeitraum vom 21. März 2020 bis zum 17. April 2020 statt. Entwendet wurden hochwertige Arbeitsgeräte sowie kosmetische Probeartikel. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftat. Hinweise, die der Aufklärung dienen, nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 039601 3000, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.