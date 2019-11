Friedland: Fahrzeugführer wird innerhalb weniger Tage zweimal unter Einwirkung von Alkohol gestellt

Avatar_prignitzer von svz.de

11. November 2019, 08:47 Uhr

Am 09.11.2019 gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Fahrer eines PKW Toyota Yaris soll von Neubrandenburg über die Ortschaft Lindenhof nach Burg Stargard fahren und dabei unter erheblicher Einwirkung von Alkohol stehen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 68-jähriger Neubrandenburger handeln, welcher bereits aus demselben Grund polizeilich in Erscheinung getreten ist. Nach intensiver Suchen zwischen Neubrandenburg und Burg Stargard konnte der Fahrzeugführer gegen

14:00 Uhr in der Gneisstraße in Neubrandenburg festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille. Bereits am

07.11.2019 gegen 07:40 Uhr war der Fahrzeugführer durch Einsatzkräfte der Polizei in Neubrandenburg unter Alkoholeinwirkung fahrend festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt führte er den PKW mit einem Atemalkoholwert von 1,76 Promille. Zum damaligen Zeitpunkt wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auch am 09.11.2019 wurde gegen ihn Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Hinzu kommt noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führererlaubnis.