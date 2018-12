Friedland: Rentnerin beim Überqueren der Fahrbahn auf Fußgängerüberweg schwer verletzt

von svz.de

21. Dezember 2018, 16:51 Uhr

Eine 80-jährige Frau wollte am 21.12.2018, 15.30 Uhr an einem Fußgängerweg in Woldegk, Neutorstraße/ Ecke Burgtorstraße die Fahrbahn überqueren. Dort wurde sie von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Sie wurde mit erheblichen Kopfverletzungen durch einen Notarzt vor Ort behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Gegen den 80-jährigen PKW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An dessen PKW entstand Sachschaden von 2000,-EUR.