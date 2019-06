von svz.de

30. Juni 2019, 18:53 Uhr

Die Schlangenlinien eines Radfahrers in Gnemern fielen Polizeibeamten auf. Sie hielten den Mann am Sonnabend gegen 20 Uhr an und kontrollierten den Atemalkohol. Ergebnis: fast zwei Promille. Eine Blutprobe war fällig, eine Anzeige ebenso.