Gnoien: Röhren-Fernsehen löst Wohnungsbrand aus

Am Sonntag wurde gegen 10.20 Uhr ein Wohnungsbrand in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in Gnoien gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten waren bereits mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte vor Ort.

Zwei Hausaufgänge wurden evakuiert. Der 50-jährige Mieter der Brandwohnung wurde mit Lebensgefahr (Rauchgasvergiftung) in die Uniklinik nach Rostock eingewiesen. Ein Feuerwehrmann erlitt eine kleine Rauchgasvergiftung und eine weitere Frau einen Kreislaufkollaps. Beide wurden vor Ort ambulant behandelt und wieder entlassen.

Die Bewohner des benachbarten Hausaufganges konnten ihre Wohnungen nach den Löscharbeiten bereits wieder betreten. 6 Wohnungen sind zur Zeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bei Verwandten untergekommen oder haben ein Ausweichquartier bezogen.

Laut Aussage des Mieters wollte er seinen Röhren-Fernseher anschalten. Dieser geriet in Brand. Der Mieter wollte den Brand noch selbst löschen, doch das gelang ihm nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

erstellt am 02.Jul.2017 | 20:18 Uhr