Göhren: Mann fährt betrunken gegen Baum

von svz.de

07. Juli 2018, 10:30 Uhr

Ein betrunkener Transporterfahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gegen einen Baum geprallt und leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am Freitagabend mit seinem Wagen zwischen Göhren und Fürstenwerder unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum stieß. Er wurde in eine Klinik gebracht und ambulant behandelt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann 1,73 Promille Alkohol im Blut. Er musste seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.