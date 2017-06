Grabow: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Gestern gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Grabow ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin auf dem Gehweg und eine PKW Fahrerin befuhren die Berliner Straße in gleicher Richtung von der B 5 kommend in Richtung Innenstadt. An einem abgesengten Bordstein versuchte die Radfahrerin vom Gehweg auf die Straße zu wechseln. Hier kollidierte die 77-jährige Radfahrerin mit der rechten Fahrzeugseite der 64-jährigen PKW Fahrerin. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht.

erstellt am 28.Jun.2017 | 11:00 Uhr