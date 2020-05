Greifswald: Diebstahl eines Motorrads

Avatar_prignitzer von svz.de

26. Mai 2020, 14:06 Uhr

In der Nacht auf den 26. Mai 2020 zwischen 22 und 9.45 Uhr haben unbekannte Täter in Greifswald ein weißes Motorrad der Marke Honda entwendet. Das Motorrad ist zuvor in der Walter-Schlaak-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 7400 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.