Greifswald: Diebstahl von Baumaterial vom Gelände einer Baustelle

10. November 2019, 10:42 Uhr

Am 09.11.2019 wurde dem Polizeihauptrevier Greifswald gegen 20:50 Uhr der Diebstahl von Baumaterial vom Gelände einer Baustelle am Hansering in Greifswald bekannt. Eine Bürgerin hatte beobachtet, wie eine männliche Person mehrere Pakete von der Baustelle holte und in seinen privaten lud. Durch die Zeugin konnte eine Beschreibung des Fahrzeugs und des Täters abgegeben werden.

Das Fahrzeug wurde durch Beamte des Polizeihauptrevier Greifswald an der Halteranschrift festgestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung auf dem Gelände konnten mehrere Pakete mit Dämmmaterial sowie weitere Baustoffe, die von der besagten Baustelle stammten, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wert des entwendeten Baumaterials wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.