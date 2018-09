Greifswald: Erneut Diebstahlserie bei Mazda-Autos in Vorpommern

von svz.de

20. September 2018, 10:34 Uhr

In Vorpommern werden wieder verstärkt Autos der japanischen Marke Mazda gestohlen. Seit Sonntag wurden in Greifswald, Wolgast und Bansin (Kreis Vorpommern-Greifswald) vier Wagen im Wert von insgesamt fast 80 000 Euro entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Anklam sagte. Alle Autos standen auf Parkplätzen oder auf Straßen. Eine ähnliche Serie hatte es bereits 2015 gegeben. Der japanische Autohersteller hatte daraufhin Probleme mit einem Funk-Schließsystem eingeräumt, die sich Diebe zunutze machten.