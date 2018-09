Greifswald: PKW wurde gestohlen

von svz.de

17. September 2018, 07:12 Uhr

In der Zeit von Donnerstag, 13. September 2018, ab 17.30 Uhr bis Sonntag, 16. September 2018, gegen 23.45 Uhr wurde von einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Greifswald ein Skoda Fabia entwendet. Der entwendete PKW ist grau und hat das amtliche Kennzeichen MOL-W 368. Der Wert des gestohlenen Autos wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834/540224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.