Greifswald: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

21. April 2020, 06:34 Uhr

Am 20.04.2020 ereignete sich um 19:20 Uhr auf der Kreisstraße 10 in der Ortschaft Guest ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Eine 61-jährige deutsche Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad in der Ortschaft Guest, die Straße "Siedlung" und wollte nach links auf die K 10 in Richtung Diedrichshagen einbiegen. Ein 53-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die K 10 aus Richtung Diedrichshagen kommend und wollte weiter in die Straße "Gutshof" fahren. Beide Fahrzeugführer befanden sich auf der abknickenden Hauptstraße. Der Pkw-Fahrer beachtete die Vorfahrt der Radfahrerin nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wurde verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht, da sie über Schmerzen im Bereich des Rückens und Handgelenkes klagte. Es entstand kein sichtbarer Sachschaden.